ЗАМАНА - В Республиканскую клиническую больницу поступило оборудование для артроскопической хирургии

В Республиканскую клиническую больницу поступило оборудование для артроскопической хирургии

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04 февраля, 2020. Вторник 11:29
В Республиканскую клиническую больницу поступило оборудование для артроскопической хирургии

В Республиканскую клиническую больницу поступило оборудование последнего поколения для артроскопической хирургии.

В Республиканскую клиническую больницу поступило оборудование для артроскопической хирургии
Общество

Сейчас, оборудование является единственным на Северном Кавказе, подобное имеется лишь в крупных федеральных центрах. Под новым оборудованием подразумевается артроскопическая стойка Arthrex 4K Synergy от мирового лидера в сфере спортивной и конструктивной травматологии. Подробную информацию можете прочесть здесь

 

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