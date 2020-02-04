В Республиканскую клиническую больницу поступило оборудование для артроскопической хирургии

Сейчас, оборудование является единственным на Северном Кавказе, подобное имеется лишь в крупных федеральных центрах. Под новым оборудованием подразумевается артроскопическая стойка Arthrex 4K Synergy от мирового лидера в сфере спортивной и конструктивной травматологии. Подробную информацию можете прочесть здесь