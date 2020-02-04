Сейчас, оборудование является единственным на Северном Кавказе, подобное имеется лишь в крупных федеральных центрах. Под новым оборудованием подразумевается артроскопическая стойка Arthrex 4K Synergy от мирового лидера в сфере спортивной и конструктивной травматологии. Подробную информацию можете прочесть здесь
В Республиканскую клиническую больницу поступило оборудование для артроскопической хирургии
- Автор Габи
- 04 февраля, 2020. Вторник 11:29
В Республиканскую клиническую больницу поступило оборудование последнего поколения для артроскопической хирургии.
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