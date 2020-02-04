В Дагестане пенсионеры пройдут повышение квалификации

Обучение будет проведно в ходе реализации нацпроекта «Демография» за счёт средств федерального бюджета. Начиная с 2020 года принять участие в программе могут жители республики 50-ти лет и старше без ограничений, и лица, относящиеся к предпенсионному возрасту, моложе 50-ти лет. Подробную информацию читайте здесь