Обучение будет проведно в ходе реализации нацпроекта «Демография» за счёт средств федерального бюджета. Начиная с 2020 года принять участие в программе могут жители республики 50-ти лет и старше без ограничений, и лица, относящиеся к предпенсионному возрасту, моложе 50-ти лет. Подробную информацию читайте здесь
В Дагестане пенсионеры пройдут повышение квалификации
- Автор Габи
- 04 февраля, 2020. Вторник 11:16
В республике Дагестан на базе Технического колледжа имени Р. Н. Ашуралиева будет проведено обучение жителей предпенсионного возраста.
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