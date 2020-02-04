В данный момент в 20 территориях Ставрополья строят 58 объектов, дедлайн — до 2022 года включительно: учебные заведения, детские сады, спортивные объекты, медицинские учреждения, водоводы и сооружения инфраструктуры. На постройку школ региону по национальному проекту «Образование» ранее направили около 2 миллиарда рублей.



В планах, что 25 объектов будут построены уже в 2020 году. На собрании обсудили важность соблюдения сроков сдачи и контроля качества выполняемых работ. Владимир Владимиров выразил пожелание руководителям территорий и ответственным министрам контролировать эти процессы лично.