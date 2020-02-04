ЗАМАНА - За три года на Ставрополье построят 58 социальных объектов

За три года на Ставрополье построят 58 социальных объектов

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04 февраля, 2020. Вторник 11:05
За три года на Ставрополье построят 58 социальных объектов

Процесс воплощения национальных проектов и краевой адресной инвестиционной программы обговорили на рабочем заседании в ставропольском правительстве, которое провёл губернатор Владимир Владимиров.

За три года на Ставрополье построят 58 социальных объектов
Общество

В данный момент в 20 территориях Ставрополья строят 58 объектов, дедлайн — до 2022 года включительно: учебные заведения, детские сады, спортивные объекты, медицинские учреждения, водоводы и сооружения инфраструктуры. На постройку школ региону по национальному проекту «Образование» ранее направили около 2 миллиарда рублей.
 
В планах, что 25 объектов будут построены уже в 2020 году. На собрании обсудили важность соблюдения сроков сдачи и контроля качества выполняемых работ. Владимир Владимиров выразил пожелание руководителям территорий и ответственным министрам контролировать эти процессы лично.

 

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