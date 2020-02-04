ЗАМАНА - Площадь природного памятника «Машук» на Ставрополье уменьшили

Площадь природного памятника «Машук» на Ставрополье уменьшили

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04 февраля, 2020. Вторник 10:15
Площадь природного памятника «Машук» на Ставрополье уменьшили
 Размеры памятника природы краевого значения «Машук» уменьшили примерно на 70 гектаров, сообщается в указе правительства региона.
Площадь природного памятника «Машук» на Ставрополье уменьшили
Общество

Власти Ставрополья скорректировали границы памятника природы  «Машук» в Пятигорске. Размер природного памятника теперь около 922,42 гектара. Ранее "Машук" официально занимал 991,67 гектара.

Размеры природного памятника уменьшились на 69,25 гектара.

 

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