Площадь природного памятника «Машук» на Ставрополье уменьшили
- Автор Мадина
- 04 февраля, 2020. Вторник 10:15
Размеры памятника природы краевого значения «Машук» уменьшили примерно на 70 гектаров, сообщается в указе правительства региона.
Власти Ставрополья скорректировали границы памятника природы «Машук» в Пятигорске. Размер природного памятника теперь около 922,42 гектара. Ранее "Машук" официально занимал 991,67 гектара.
Размеры природного памятника уменьшились на 69,25 гектара.
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