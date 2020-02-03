ЗАМАНА - В Дагестане продолжится реализация проектов местных инициатив

В Дагестане продолжится реализация проектов местных инициатив

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03 февраля, 2020. Понедельник 13:54
В Дагестане продолжится реализация проектов местных инициатив

Накануне прошла встреча представителей сёл Дахадаевского района в Мининстерстве экономики и территориального развития РД. На встрече обсудили вопросы участия в конкурсном отборе проектов местных инициатив муниципальных образований. Об этом сообщает РИА "Дагестан".

В Дагестане продолжится реализация проектов местных инициатив
Общество

Отметим, что основная цель реализации проектов местных инициатив — это, в первую очередь, поддержка органов местного самоуправления и населения в решении важных на сегодняшний день вопросов.

Подробнее на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

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