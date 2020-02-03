Отметим, что основная цель реализации проектов местных инициатив — это, в первую очередь, поддержка органов местного самоуправления и населения в решении важных на сегодняшний день вопросов.
Подробнее на официальном сайте РИА "Дагестан".
Накануне прошла встреча представителей сёл Дахадаевского района в Мининстерстве экономики и территориального развития РД. На встрече обсудили вопросы участия в конкурсном отборе проектов местных инициатив муниципальных образований. Об этом сообщает РИА "Дагестан".
Отметим, что основная цель реализации проектов местных инициатив — это, в первую очередь, поддержка органов местного самоуправления и населения в решении важных на сегодняшний день вопросов.
Подробнее на официальном сайте РИА "Дагестан".
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