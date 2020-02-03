ЗАМАНА - Онлайн-голосование по выбору целей расходования гранта продлится до 11 февраля

Онлайн-голосование по выбору целей расходования гранта продлится до 11 февраля

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03 февраля, 2020. Понедельник 11:41
Онлайн-голосование по выбору целей расходования гранта продлится до 11 февраля

Минэкономики РД запустило второй этап создания перечня приоритетных направлений по освоению средств федерального гранта в сумме 1267950,1 тыс. руб. Продлится онлайн-голосование до 11 февраля.

Онлайн-голосование по выбору целей расходования гранта продлится до 11 февраля
Общество

Онлайн-голосование проходит прямо сейчас! Призываем каждого жителя республики поучаствовать в голосовании и решить, куда потратят 1,267 млрд рублей!
Голосование активно на портале «Мой Дагестан» в разделе «Голосование», на сайте «Активный гражданин (Республика Дагестан)», а также на сайте Минэкономразвития РД. Граждане имеют возможность выбрать самое правильное на их взгляд предложение по расходованию гранта.
Для того, чтобы не было накрутки голосов выбрали форму голосования, которая предусматривает наличие у жителей республики учётной записи в ЕСИА.

 

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