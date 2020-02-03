В Кисловодске собираются построить объездную дорогу

В ставропольском крае собираются построить объездную дорогу в Кисловодске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Четырёхполосное шоссе «Минеральные воды – Кисловодск» будет построено к 2021 году. Глава Кисловодска Александр Курбатов высказался, что это необходимо для разделения транспортных потоков.

По сегодняшней информации, транспортный обход может быть построен на Промышленной улице. Как заметили в мэрии, соответствующий указ уже дан. Планируют расширить дорогу на улицах Заозёрная, Римгорская и в селе Аликоновка. Планируется установить новую систему освещения, ограждения, путепроводы и остановки.

В данный момент ставропольский курорт делится железнодорожными путями. Из-за этого, считают в мэрии, придется создать проколы под дорогой на переезде по улицам Московской и Двадненко