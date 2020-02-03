Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил мусоросортировочный завод
- Автор Мадина
- 03 февраля, 2020. Понедельник 09:29
1 февраля заместитель премьер-министра РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вместе с министром природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюлой Карачаевым посетил мусоросортировочный завод в столице республики, где изучил организацию деятельности завода.
Мусоросортировочная линия имеет мощность в 150 тонн в смену с обеспечением занятости 60 сотрудников. По результатам встречи Абдулмуслимов выразил несколько пожеланий по активизации работы в этой области. На заводе работают 15 сотрудников и сортируется 60-70 тонн мусора в день. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- В Кисловодске собираются построить объездную дорогу
- Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с организацией работы на мусоросортировочном заводе
- Меценат из Дагестана стал обладателем премии в $1 млн
- Сын Сулеймана Керимова намерен создать футбольный клуб в Дагестане
- Ахмед Ахмедов возглавил дагестанское казначейство