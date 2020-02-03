Мусоросортировочная линия имеет мощность в 150 тонн в смену с обеспечением занятости 60 сотрудников. По результатам встречи Абдулмуслимов выразил несколько пожеланий по активизации работы в этой области. На заводе работают 15 сотрудников и сортируется 60-70 тонн мусора в день. Подробнее можно прочитать тут.