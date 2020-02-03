ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил мусоросортировочный завод

Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил мусоросортировочный завод

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03 февраля, 2020. Понедельник 09:29
Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил мусоросортировочный завод

1 февраля заместитель премьер-министра РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вместе с министром природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюлой Карачаевым посетил мусоросортировочный завод в столице республики, где изучил организацию деятельности завода. 

Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил мусоросортировочный завод
Общество

Мусоросортировочная линия имеет мощность в 150 тонн в смену с обеспечением занятости 60 сотрудников. По результатам встречи Абдулмуслимов выразил несколько пожеланий по активизации работы в этой области. На заводе работают 15 сотрудников и сортируется 60-70 тонн мусора в день. Подробнее можно прочитать тут.

 

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