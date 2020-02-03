В Дагестане обеспечат жильём более 300 детей-сирот

В Дагестане в 2020 году власти планируют обеспечить жильём более 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого из бюджета республики выделили примерно 260 млн рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на министерство образования и науки РД.