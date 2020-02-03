ЗАМАНА - В Дагестане обеспечат жильём более 300 детей-сирот

В Дагестане обеспечат жильём более 300 детей-сирот

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03 февраля, 2020. Понедельник 00:30
В Дагестане обеспечат жильём более 300 детей-сирот

В Дагестане в 2020 году власти планируют обеспечить жильём более 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого из бюджета республики выделили примерно 260 млн рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на министерство образования и науки РД.

В Дагестане обеспечат жильём более 300 детей-сирот
Общество

По словам представителя минобразования, чтобы контролировать качество приобретаемого жилья, в муниципалитетах Дагестана будут сформированы комиссии, которые проверят насколько помещения соответствуют всем требованиям.

 

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