По словам представителя минобразования, чтобы контролировать качество приобретаемого жилья, в муниципалитетах Дагестана будут сформированы комиссии, которые проверят насколько помещения соответствуют всем требованиям.
В Дагестане обеспечат жильём более 300 детей-сирот
- Автор Габи
- 03 февраля, 2020. Понедельник 00:30
В Дагестане в 2020 году власти планируют обеспечить жильём более 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого из бюджета республики выделили примерно 260 млн рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на министерство образования и науки РД.
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