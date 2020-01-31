В Дагестане осваивают новую методику удаления метастазов в печени

В Республиканской клинической больнице для того, чтобы бороться с метастазами онкологических заболеваний начали применять высокочастотный ток, что относится к высокотехнологичным видам медпомощи. Об этом "Замане" сообщили в РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения РД.

Смысл метода заключается в том, что в узлы опухоли благодаря специальным электродам подаётся ток высокой частоты. Это приводит к тому, что увеличивается температура в поражённой ткани до 60-120 градусов Цельсия и следовательно больные клетки погибают. Подтверждено, что метод эффективен и безопасен. Он применяется в области онкологии с конца 80-х.

Врачи-онкологи подчёркивают, что опухоли лечат успешно благодаря комбинированным методикам: микроволновой абляции с химиоэмболизацией артерий, которые питают опухоль.