ЗАМАНА - В Дагестане осваивают новую методику удаления метастазов в печени

В Дагестане осваивают новую методику удаления метастазов в печени

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31 января, 2020. Пятница 10:28
В Дагестане осваивают новую методику удаления метастазов в печени

В Республиканской клинической больнице для того, чтобы бороться с метастазами онкологических заболеваний начали применять высокочастотный ток, что относится к высокотехнологичным видам медпомощи. Об этом "Замане" сообщили в РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения РД.

В Дагестане осваивают новую методику удаления метастазов в печени
Общество

Смысл метода заключается в том, что в узлы опухоли благодаря специальным электродам подаётся ток высокой частоты. Это приводит к тому, что увеличивается температура в поражённой ткани до 60-120 градусов Цельсия и следовательно больные клетки погибают. Подтверждено, что метод эффективен и безопасен. Он применяется в области онкологии с конца 80-х.

Врачи-онкологи подчёркивают, что опухоли лечат успешно благодаря комбинированным методикам: микроволновой абляции с химиоэмболизацией артерий, которые питают опухоль.

 

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