ЗАМАНА - Строительство школы-долгостроя возобновили в Дагестанских Огнях

Строительство школы-долгостроя возобновили в Дагестанских Огнях

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31 января, 2020. Пятница 10:19
Строительство школы-долгостроя возобновили в Дагестанских Огнях

В городе Дагестанские Огни заканчивается строительство новой современной школы на 504 ученических мест.

Строительство школы-долгостроя возобновили в Дагестанских Огнях
Общество

Местные власти отметили, что строить объект начали в 2010 году, в скором времени строительство приостановили поскольку не был финансирования, и школа попала в список долгостроев. Лишь в 2019 году, после вмешательства Главы РД Владимира Васильева, получилось сдвинуть дело с мёртвой точки. Проект рассчитан на 504 ученических мест. Его реализация обходится в 70 млн. рублей. Подрядчики смогли справиться с работой за короткий срок. На данный момент  90% работ уже выполнено.

 

Напомним, с процессом выполнения работ на объекте ранее ознакомился Председатель Правительства РД Артём Здунов.

 

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