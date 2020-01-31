Строительство школы-долгостроя возобновили в Дагестанских Огнях

Местные власти отметили, что строить объект начали в 2010 году, в скором времени строительство приостановили поскольку не был финансирования, и школа попала в список долгостроев. Лишь в 2019 году, после вмешательства Главы РД Владимира Васильева, получилось сдвинуть дело с мёртвой точки. Проект рассчитан на 504 ученических мест. Его реализация обходится в 70 млн. рублей. Подрядчики смогли справиться с работой за короткий срок. На данный момент 90% работ уже выполнено.

Напомним, с процессом выполнения работ на объекте ранее ознакомился Председатель Правительства РД Артём Здунов.