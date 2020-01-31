ЗАМАНА - В Брянске предложили штрафовать ленивых маршрутчиков

В Брянске предложили штрафовать ленивых маршрутчиков

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31 января, 2020. Пятница 09:00
В Брянске предложили штрафовать ленивых маршрутчиков
Маршрутчики не приезжают на железнодорожный вокзал вечером.
В Брянске предложили штрафовать ленивых маршрутчиков
Общество

В Брянске сотрудники транспортного отдела пока еще не могут привести в порядок работу коммерческих маршрутов. Жители часто жалуются не только на пропадающие по вечерам маршрутки, но и на игнорирование многих остановок. Жители жалуются, что водители не заезжают по вечерам на железнодорожный вокзал Брянск I. Люди из-за этого не могут доехать до поезда или самолета. При этом они видят, что маршрутки спокойно проезжают мимо, выражают возмущение граждане города.

Они просят правительство принять меры. От них уже поступила идея штрафов для ленивых водителей.

 

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