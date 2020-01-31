«Умный Железноводск» представили Владимиру Путину

Евгений Моисеев представил Путину smart-киоск, содержащий актуальную и важную информацию о Железноводске, а также о различных культурных мероприятиях.

Презентация «Умного Железноводска» прошла на собрании Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Стоит напомнить, что самый северный курорт Ставрополья по просьбе губернатора региона Владимира Владимирова стал «пилотным» муниципалитетом, где решили попробовать использовать «умные» сервисы управления туристическими платформами и синхронизировать их с городскими услугами.

Скоро запустят сайт для туристов и мобильное приложение, созданное сотрудниками госкорпорации Росатом именно для единственного «умного» курорта в России.