ЗАМАНА - «Умный Железноводск» представили Владимиру Путину

«Умный Железноводск» представили Владимиру Путину

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31 января, 2020. Пятница 08:56
«Умный Железноводск» представили Владимиру Путину

Мэр Железноводска Евгений Моисеев по указу руководителя Ставрополья Владимира Владимирова представил Президенту РФ Владимиру Путину проект «Умный Железноводск».

«Умный Железноводск» представили Владимиру Путину
Общество

Евгений Моисеев представил Путину smart-киоск, содержащий актуальную и важную информацию о Железноводске, а также о различных культурных мероприятиях.

Презентация «Умного Железноводска» прошла на собрании Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Стоит напомнить, что самый северный курорт Ставрополья по просьбе губернатора региона Владимира Владимирова стал «пилотным» муниципалитетом, где решили попробовать использовать «умные» сервисы управления туристическими платформами и синхронизировать их с городскими услугами.

Скоро запустят сайт для туристов и мобильное приложение, созданное сотрудниками госкорпорации Росатом именно для единственного «умного» курорта в России.

 

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