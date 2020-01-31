Такое решение было принято по итогам совещания, проведённого премьер-министром РД Артёмом Здуновым.

В соответствие с данными Министерства образования и науки РД, на начало 2018 года, когда принялись реализовывать проект "100 школ", в республике работало 1462 школы. Из них 143 – аварийные, 783 школам, в том числе 131 ветхим, необходим капитальный ремонт. При этом на то, чтобы разрешить проблему, которой необходим системный подход, средства из бюджета республики до этого почти не выделялись. Необходим был системный поход для решения данного вопроса.

Для того, чтобы повысить качество условий предоставления образовательных услуг в общем в течение двух лет в проекте «100 школ» участвовало 334 школы, на их ремонт из бюджета РД выделили 600 млн рублей, из бюджетов муниципальных районов и городских округов выделенная сумма составляла 93,8 млн рублей, также привлекли и средства меценатов, общая сумма которых равняется 213,5 млн рублям.

Согласно программе улучшили противопожарную безопасность в 101 школе: заменили кровлю, двери, пожарную сигнализацию, повысили качество температурного режима в 188 школах.

С учётом практики реализации проекта 2018 и 2019 годов Глава РД Владимир Васильев поручил корректировать подходы к отбору школ для получения субсидии. В настоящее время капитальный ремонт необходим 480 общеобразовательным учреждениям Дагестана. В 2020 году на него потратится 400 млн руб.