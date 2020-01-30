Новый проект Минкомсвязи РД «СООБЩИ имя героя!»

Юбилейная медаль «20 лет разгрома международных бандформирований» дожидается своих героев.

Отметим, что на данный момент не существует универсального списка всех участников тех памятных событий. С августа 2019 года, органы власти и муниципалитеты пополняют списки героев событий 1999 года, среди которых немало журналистов, в том числе республиканских СМИ и корреспондентов, которые работали в те дни в регионе.

На портале «Активный гражданин» создали новый раздел, где у каждого желающего появится возможность рассказать о героях того времени, об их подвиге и восстановить историческую справедливость.

Каждое заявление будет рассмотрено, поднимутся малочисленные архивы тех времен, в частности архивы СМИ. Все полученные сведения направят в СМИ.