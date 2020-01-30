Юбилейная медаль «20 лет разгрома международных бандформирований» дожидается своих героев.
Отметим, что на данный момент не существует универсального списка всех участников тех памятных событий. С августа 2019 года, органы власти и муниципалитеты пополняют списки героев событий 1999 года, среди которых немало журналистов, в том числе республиканских СМИ и корреспондентов, которые работали в те дни в регионе.
На портале «Активный гражданин» создали новый раздел, где у каждого желающего появится возможность рассказать о героях того времени, об их подвиге и восстановить историческую справедливость.
Каждое заявление будет рассмотрено, поднимутся малочисленные архивы тех времен, в частности архивы СМИ. Все полученные сведения направят в СМИ.