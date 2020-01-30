Минеральные Воды считаются одним из самых востребованных региональных направлений у дагестанцев. О том, что полёты возвращены узнало пока небольшое количество людей. Первым рейсом поехали только 34 человека. Самолёты будут летать два раза в неделю — по средам и субботам. Цена билета в одну сторону приравнивается примерно к 2 тысячам рублей.
Utair возобновил авиасообщение между Махачкалой и Минеральными водами
- Автор Габи
- 30 января, 2020. Четверг 15:07
Авиаперевозчик Utair возобновил постоянные полёты по маршруту Махачкала — Минеральные воды — Махачкала. Авиасообщения среди этих городов не было больше года.
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