В столице республики 31 января, в 15:00 ч., откроют первую в России ювелирную мастерскую «Silver Master», предназначенную для инвалидов-колясочников и людей с ОВЗ.

Данную информация сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития РД. Мероприятие пройдёт по адресу: улица Ирчи Казака, 2 д.

Данный проект реализуется для того, чтобы вовлечь в трудовую деятельность особо тяжелую группу инвалидов, которая страдает поражениями опорно-двигательного аппарата.

Отметим, что в России подобные проекты ещё не реализовывались.