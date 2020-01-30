ЗАМАНА - В Дагестане открывают первую в России ювелирную мастерскую для инвалидов

В Дагестане открывают первую в России ювелирную мастерскую для инвалидов

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30 января, 2020. Четверг 14:02
В Дагестане открывают первую в России ювелирную мастерскую для инвалидов

В столице республики 31 января, в 15:00 ч., откроют первую в России ювелирную мастерскую «Silver Master», предназначенную для инвалидов-колясочников и людей с ОВЗ.

В Дагестане открывают первую в России ювелирную мастерскую для инвалидов
Общество

Данную информация сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития РД. Мероприятие пройдёт по адресу: улица Ирчи Казака, 2 д.

Данный проект реализуется для того, чтобы вовлечь в трудовую деятельность особо тяжелую группу инвалидов, которая страдает поражениями опорно-двигательного аппарата.

Отметим, что в России подобные проекты ещё не реализовывались.

 

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