В Дагестане открывают первую в России ювелирную мастерскую для инвалидов
- Автор Габи
- 30 января, 2020. Четверг 14:02
В столице республики 31 января, в 15:00 ч., откроют первую в России ювелирную мастерскую «Silver Master», предназначенную для инвалидов-колясочников и людей с ОВЗ.
Данную информация сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития РД. Мероприятие пройдёт по адресу: улица Ирчи Казака, 2 д.
Данный проект реализуется для того, чтобы вовлечь в трудовую деятельность особо тяжелую группу инвалидов, которая страдает поражениями опорно-двигательного аппарата.
Отметим, что в России подобные проекты ещё не реализовывались.