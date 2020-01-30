В общем для воплощения национальных проектов органами исполнительной власти Дагестана разработаны 54 региональных проекта, над 48 из них начали работу в 2019 году. Премьер-министр Артем Здунов дал поручение органам исполнительной власти Дагестана, принимающим участие в реализации национальных проектов, подготовить для республиканского проектного офиса подробные планы мероприятий дагестанских проектов на 2020 год и применить необходимые меры по заключению всех контрактов. Подробнее можно прочитать тут.
Обсуждены итоги выполнения на территории Дагестана национальных проектов
- Автор Мадина
- 30 января, 2020. Четверг 10:16
29 января в процессе собрания дагестанского правительства были обсуждены результаты выполнения на территории Республики Дагестан национальных проектов.
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