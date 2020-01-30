Чтобы узнать правду, министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов вечером 29 января решил приехать с личным визитом в район. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что в Дагестане считают, что массовый падеж скота вызван короновирусом.
Абзагир Гусейнов с выездом на место проверил информацию о падеже скота в Бабаюртовском районе Дагестана
- Автор Мадина
- 30 января, 2020. Четверг 10:00
Недавно в интернете стал популярен ролик, где некто сообщил о массовой смерти коров в Бабаюртовском районе.
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