ЗАМАНА - Абзагир Гусейнов с выездом на место проверил информацию о падеже скота в Бабаюртовском районе Дагестана

Абзагир Гусейнов с выездом на место проверил информацию о падеже скота в Бабаюртовском районе Дагестана

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30 января, 2020. Четверг 10:00
Абзагир Гусейнов с выездом на место проверил информацию о падеже скота в Бабаюртовском районе Дагестана

Недавно в интернете стал популярен ролик, где некто сообщил о массовой смерти коров в Бабаюртовском районе.

Абзагир Гусейнов с выездом на место проверил информацию о падеже скота в Бабаюртовском районе Дагестана
Общество

Чтобы узнать правду, министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов вечером 29 января решил приехать с личным визитом в район. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что в Дагестане считают, что массовый падеж скота вызван короновирусом.

 

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