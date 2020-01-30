Абзагир Гусейнов с выездом на место проверил информацию о падеже скота в Бабаюртовском районе Дагестана

Автор Мадина

Недавно в интернете стал популярен ролик, где некто сообщил о массовой смерти коров в Бабаюртовском районе.

