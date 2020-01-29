«Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает об обязательности заключения потребителями газа договоров ТО ВДГО /ВДКО

В соответствии с законом, ответственность за работу газового оборудования лежит на собственниках квартир, обязанных составить контракт на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования и раз в один год предоставить доступ сотрудникам специализированной компании для совершения технического обслуживания.