Сотрудники газовой службы подчеркивают, подписание договора со специализированной компанией, а также обязательное его выполнение оградит от опасности жизни жителей дома. Подробнее можно прочитать тут.
«Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает об обязательности заключения потребителями газа договоров ТО ВДГО /ВДКО
- Автор Мадина
- 29 января, 2020. Среда 13:08
В соответствии с законом, ответственность за работу газового оборудования лежит на собственниках квартир, обязанных составить контракт на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования и раз в один год предоставить доступ сотрудникам специализированной компании для совершения технического обслуживания.
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