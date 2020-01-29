ЗАМАНА - «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает об обязательности заключения потребителями газа договоров ТО ВДГО /ВДКО

«Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает об обязательности заключения потребителями газа договоров ТО ВДГО /ВДКО

Автор
29 января, 2020. Среда 13:08
«Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает об обязательности заключения потребителями газа договоров ТО ВДГО /ВДКО

В соответствии с законом, ответственность за работу газового оборудования лежит на собственниках квартир, обязанных составить контракт на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования и раз в один год предоставить доступ сотрудникам специализированной компании для совершения технического обслуживания.

«Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает об обязательности заключения потребителями газа договоров ТО ВДГО /ВДКО
Общество

Сотрудники газовой службы подчеркивают, подписание договора со специализированной компанией, а также обязательное его выполнение оградит от опасности жизни жителей дома.  Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 42 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top