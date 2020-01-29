Возможность заражения смертельным коронавирусом на территории России Чуланов назвал достаточно вероятной. Как он выразился, это возможно из-за нескольких факторов: передача вируса воздушно-капельным путем; высокий темп роста заражения; появление новых случаев заболевания в китайских провинциях, граничащих с российскими регионами; завозом вируса в 16 государств; большая активность миграции населения между РФ и Китаем.
Назван возможный срок появления коронавируса в России
- Автор Мадина
- 29 января, 2020. Среда 09:43
Смертельный китайский вирус может быть обнаружен в РФ в середине февраля 2020 года. Такой срок был назван заместителем директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессором Владимиром Чулановым, передает«Фармацевтический вестник».
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