Для этих целей задействовали 7 единиц специализированной техники и 2 бригады, ведущие деятельность по содержанию озеленённых территорий. Кроме мероприятий, которые былт запланированы, в структурное подразделение мэрии города поступают обращения граждан.
В Махачкале спилят ветхие деревья
- Автор Габи
- 29 января, 2020. Среда 09:29
Согласно поручению главы дагестанской столицы Салмана Дадаева сотрудники МБУ «Махачкала-1» проводят активную работу по омоложению и спилу ветхих деревьев в пределах территории города. Данную информацию сообщают "Замане" в пресс-службе администрации города.
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