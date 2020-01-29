ЗАМАНА - В Махачкале спилят ветхие деревья

В Махачкале спилят ветхие деревья

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29 января, 2020. Среда 09:29
В Махачкале спилят ветхие деревья

Согласно поручению главы дагестанской столицы Салмана Дадаева сотрудники МБУ «Махачкала-1» проводят активную работу по омоложению и спилу ветхих деревьев в пределах территории города. Данную информацию сообщают "Замане" в пресс-службе администрации города.

В Махачкале спилят ветхие деревья
Общество

Для этих целей задействовали 7 единиц специализированной техники и 2 бригады, ведущие деятельность по содержанию озеленённых территорий. Кроме мероприятий, которые былт запланированы, в структурное подразделение мэрии города поступают обращения граждан.

 

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