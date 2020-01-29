ЗАМАНА - В Дагестане отработают механизмы сокращения числа недостроев

В Дагестане отработают механизмы сокращения числа недостроев

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29 января, 2020. Среда 09:13
В Дагестане отработают механизмы сокращения числа недостроев

Республика Дагестан способна стать пилотным регионом по выработке алгоритмов уменьшения числа незавершенных объектов строительства. 

В Дагестане отработают механизмы сокращения числа недостроев
Общество

Если это случится, то Дагестан получит федеральную поддержку на завершение недостроенных объектов.

Стоит напомнить, что раньше Счетная палата России рассчитала в регионах РФ процент недостроенных объектов, финансируемых за счет федерального бюджета. Результаты подсчета были опубликованы в декабре прошлого года. РД в этом рейтинге разместился на предпоследнем месте — ОНС в Дагестане — 39,3% от всего числа строек.

Министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов в процессе собрания отметил, что в настоящий момент недостроенных объектов в Дагестане больше 2,1 тысячи.

 

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