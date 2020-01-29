ЗАМАНА - В Махачкале благоустроят более 30 дворов

В Махачкале благоустроят более 30 дворов

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29 января, 2020. Среда 08:16
В Махачкале благоустроят более 30 дворов

Более 30 дворовых территорий благоустроят в 2020 году в столице республики согласно федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт администрации города.

В Махачкале благоустроят более 30 дворов
Общество

Всего отремонтируют 34 дворовые территории в трёх районах Махачкалы. Таким образом, в Советском районе благоустроят 12 дворов, в Ленинском и Кировском районах - по 11 в каждом.

 

Подробную информацию читайте на официальном сайте ТАСС.

 

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