Представитель пресс-службы отметил, что мультимедийный комплекс "Россия - моя история" теперь полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Дагестане Исторический парк оборудовали для инвалидов
- Автор Габи
- 29 января, 2020. Среда 00:40
Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале оборудовали так, чтобы его могли посещать маломобильные граждане по государственной программе "Доступная среда". Об этом "Замане" сообщили в ТАСС, ссылаясь на пресс-службу исторического парка.