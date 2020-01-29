В Дагестане Исторический парк оборудовали для инвалидов

Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале оборудовали так, чтобы его могли посещать маломобильные граждане по государственной программе "Доступная среда". Об этом "Замане" сообщили в ТАСС, ссылаясь на пресс-службу исторического парка.