ЗАМАНА - В Дагестане Исторический парк оборудовали для инвалидов

В Дагестане Исторический парк оборудовали для инвалидов

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29 января, 2020. Среда 00:40
В Дагестане Исторический парк оборудовали для инвалидов

Исторический  парк "Россия - моя история" в Махачкале оборудовали так, чтобы его могли посещать маломобильные граждане по государственной программе "Доступная среда". Об этом "Замане" сообщили в ТАСС, ссылаясь на пресс-службу исторического парка.

В Дагестане Исторический парк оборудовали для инвалидов
Общество

Представитель пресс-службы отметил, что мультимедийный комплекс "Россия - моя история" теперь полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

 

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