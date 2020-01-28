Небензя сделал это заявление на своем выступление по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Россия призвала не закрывать глаза на проявления национализма
- Автор Мадина
- 28 января, 2020. Вторник 11:20
Постпред России при ООН Василий Небензя призывает мир не забывать уроков Второй мировой войны и обращать внимание на проявления националистических настроений.
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