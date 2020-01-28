ЗАМАНА - В Дагестане приведут в нормативное состояние 85,3 км дорог и на 67 объектах проведут работы по организации дорожного движения

В Дагестане приведут в нормативное состояние 85,3 км дорог и на 67 объектах проведут работы по организации дорожного движения

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28 января, 2020. Вторник 10:16
В Дагестане приведут в нормативное состояние 85,3 км дорог и на 67 объектах проведут работы по организации дорожного движения

Собрание проектного комитета по воплощению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» прошло под управлением Первого заместителя Председателя Правительства РД Гаджимагомеда Гусейнова.

В Дагестане приведут в нормативное состояние 85,3 км дорог и на 67 объектах проведут работы по организации дорожного движения
Общество

Начав собрание, Гусейнов подчеркнул, что по результатам воплощения проекта в прошлом году Дагестаном сделано 100% освоение выделенного бюджета и выполнение всех работ. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Россия отреагировала на требование Польши заплатить за ущерб во Второй мировой.

 

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