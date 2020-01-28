В Дагестане приведут в нормативное состояние 85,3 км дорог и на 67 объектах проведут работы по организации дорожного движения

Начав собрание, Гусейнов подчеркнул, что по результатам воплощения проекта в прошлом году Дагестаном сделано 100% освоение выделенного бюджета и выполнение всех работ. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Россия отреагировала на требование Польши заплатить за ущерб во Второй мировой.