Начав собрание, Гусейнов подчеркнул, что по результатам воплощения проекта в прошлом году Дагестаном сделано 100% освоение выделенного бюджета и выполнение всех работ. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Россия отреагировала на требование Польши заплатить за ущерб во Второй мировой.
В Дагестане приведут в нормативное состояние 85,3 км дорог и на 67 объектах проведут работы по организации дорожного движения
- Автор Мадина
- 28 января, 2020. Вторник 10:16
Собрание проектного комитета по воплощению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» прошло под управлением Первого заместителя Председателя Правительства РД Гаджимагомеда Гусейнова.
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