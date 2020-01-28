ЗАМАНА - Подведены итоги реализации национального проекта «Здравоохранение» в Дагестане

Подведены итоги реализации национального проекта «Здравоохранение» в Дагестане

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28 января, 2020. Вторник 10:09
Подведены итоги реализации национального проекта «Здравоохранение» в Дагестане
27 января под управлением Первого вице-премьера РД Анатолия Карибова провели собрание проектного комитета по воплощению национального проекта «Здравоохранение».
Подведены итоги реализации национального проекта «Здравоохранение» в Дагестане
Общество
В РД на данный момент воплощают в реальность семь дагестанских проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение».  Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой.

 

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