Подведены итоги реализации национального проекта «Здравоохранение» в Дагестане
- Автор Мадина
- 28 января, 2020. Вторник 10:09
27 января под управлением Первого вице-премьера РД Анатолия Карибова провели собрание проектного комитета по воплощению национального проекта «Здравоохранение».
В РД на данный момент воплощают в реальность семь дагестанских проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение». Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой.
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