Отметим, что согласно данному проекту Главы РД Владимира Васильева «Мой Дагестан – мои дороги» в минувшем году в городе отремонтировали 7 улиц. Затраты на это на составили 70 млн 600 тыс. рублей.
Избербашу выделят 87 млн рублей на реализацию проекта «Мой Дагестан – мои дороги»
- Автор Габи
- 27 января, 2020. Понедельник 14:10
В 2020 году в Избербаше продолжат реализовывать приоритетный проекта «Мой Дагестан – мои дороги». Для этого городу выделят 86 млн 924 тыс. рублей, сообщает информагентство РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минтранса РД.
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