ЗАМАНА - В Махачкале увеличили финансирование на питание в школах и детсадах

В Махачкале увеличили финансирование на питание в школах и детсадах

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27 января, 2020. Понедельник 11:44
В Махачкале увеличили финансирование на питание в школах и детсадах

С 20 января 2020 года в столице республики увеличили денежную норму на питание в школах и детских садах. Данную информацию сообщает информагентство РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу администрации города.

В Махачкале увеличили финансирование на питание в школах и детсадах
Общество

Согласно новым требованиям, в школах и детских садах норма приравнивается к 102,11 руб. на 1 человека, а в детских садах с круглосуточным нахождением – 120,13 руб. В детсадах, имеющих группы с детьми, которые больны туберкулезом, норма питания на каждый день приравнивается к 151,26 руб.. Также отметим, что  данный показатель в интернатах и коррекционных школах составляет 180 руб.

 

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