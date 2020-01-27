В Махачкале увеличили финансирование на питание в школах и детсадах

С 20 января 2020 года в столице республики увеличили денежную норму на питание в школах и детских садах. Данную информацию сообщает информагентство РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу администрации города.

Согласно новым требованиям, в школах и детских садах норма приравнивается к 102,11 руб. на 1 человека, а в детских садах с круглосуточным нахождением – 120,13 руб. В детсадах, имеющих группы с детьми, которые больны туберкулезом, норма питания на каждый день приравнивается к 151,26 руб.. Также отметим, что данный показатель в интернатах и коррекционных школах составляет 180 руб.