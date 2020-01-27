В администрации Дахадаевского района рассмотрели меры поддержки молодых специалистов
- Автор Мадина
- 27 января, 2020. Понедельник 11:55
В Дахадаевском районе обсудили способы поддержки новоиспеченных специалистов.
Собранием руководил Джарулла Омаров. Участники совещания обсудили способы по привлечению молодых людей, окончивших университет. Подробнее можно прочитать тут.
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