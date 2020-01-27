ЗАМАНА - В администрации Дахадаевского района рассмотрели меры поддержки молодых специалистов

В администрации Дахадаевского района рассмотрели меры поддержки молодых специалистов

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27 января, 2020. Понедельник 11:55
В администрации Дахадаевского района рассмотрели меры поддержки молодых специалистов

В Дахадаевском районе обсудили способы поддержки новоиспеченных специалистов.

В администрации Дахадаевского района рассмотрели меры поддержки молодых специалистов
Общество

Собранием руководил Джарулла Омаров. Участники совещания обсудили способы по привлечению молодых людей, окончивших университет.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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