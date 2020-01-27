Эксперты проанализировали поступившие от дагестанцев предложения по освоению средств гранта
- Автор Мадина
- 27 января, 2020. Понедельник 11:35
25 января Министерство экономического развития РД огласило результаты первого этапа создания списка важных направлений по освоению средств федерального гранта в размере 1,267 миллиардов рублей.
На обсуждение вопроса, проходившего на базе ДГУНХ, пришли независимые эксперты, экономисты, представители общественных и научных областей. Подробнее можно прочитать тут.
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