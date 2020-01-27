Обсуждены меры по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Дагестане
- Автор Мадина
- 27 января, 2020. Понедельник 11:20
На собрании Санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства Дагестана премьер-министр РД Артём Здунов и участники совещания обсудили способы по недопущению завоза и распространения смертельного коронавируса в Дагестане.
Из-за опасности вируса многие страны, в числе которых, отменили авиасообщение в Китай. Подробнее можно прочитать тут.
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