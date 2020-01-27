Артём Здунов: «Мы должны исключить риск повторного заражения в Кизляре»
- Автор Мадина
- 27 января, 2020. Понедельник 10:43
24 января премьер-министра РД Артём Здунов провел собрание Санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства Дагестана.
Участники собрания обсудили тему связанную с устранением вспышки острой кишечной инфекции в г.Кизляре и Кизлярском районе.
Как сообщают, в госпитале пребывает 44 пациента. Подробнее можно прочитать тут.
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