ЗАМАНА - Артём Здунов: «Мы должны исключить риск повторного заражения в Кизляре»

Артём Здунов: «Мы должны исключить риск повторного заражения в Кизляре»

Автор
27 января, 2020. Понедельник 10:43
Артём Здунов: «Мы должны исключить риск повторного заражения в Кизляре»
24 января премьер-министра РД Артём Здунов провел собрание Санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства Дагестана.
Артём Здунов: «Мы должны исключить риск повторного заражения в Кизляре»
Общество
Участники собрания обсудили тему связанную с устранением вспышки острой кишечной инфекции в г.Кизляре и Кизлярском районе.

Как сообщают, в госпитале пребывает 44 пациента. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 19 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top