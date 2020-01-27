ЗАМАНА - В Кировском районе Махачкалы благоустроят 11 дворов

В Кировском районе Махачкалы благоустроят 11 дворов

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27 января, 2020. Понедельник 08:21
В Кировском районе Махачкалы благоустроят 11 дворов

Кировский район Махачкалы благоустроит 11 дворовых территорий в 2020 году согласно национальному проекту "Жильё и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского района.

В Кировском районе Махачкалы благоустроят 11 дворов
Общество

"В этом году на территории Кировского района в Махачкале планируется благоустройство 11 дворовых территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда",

- поделились в пресс-службе.

Власти Кировского района столицы республики до того как реализовать проект по благоустройству дворов, обсудит план с населением.

Представитель пресс-службы добавил, что в 2019 году согласно проекту "Формирование комфортной городской среды" благоустроили девять дворовых территорий.

Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС

 

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