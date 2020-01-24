Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак дал обещание, что питание школьников будет не только бесплатным, но и очень высокого качества. Стоит напомнить, что вопрос школьных завтраков затронул в своем послании президент России Владимир Путин. Ранее мы писали, что Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены, прочитать можно тут.
В Новосибирской области питание в школах станет бесплатным и качественным
- Автор Мадина
- 24 января, 2020. Пятница 16:27
В школе новосибирской области ученики младших классов смогут получать бесплатное питание уже в 2020 году. Это обсудили на заседании представителей "Единой России" с учителями и представителями родительского совета. На видео можно узнать об этом подробнее.