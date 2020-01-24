В Новосибирской области питание в школах станет бесплатным и качественным

Автор Мадина

В школе новосибирской области ученики младших классов смогут получать бесплатное питание уже в 2020 году. Это обсудили на заседании представителей "Единой России" с учителями и представителями родительского совета. На видео можно узнать об этом подробнее.