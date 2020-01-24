Древняя египетская мумия испустила стон

Ученые использовали компьютерную томографию, дабы создать губы, гортань и другие органы голосового аппарата. Они воссоздали виртуальную модель речевого тракта, которая смогла издать звук, похожий на сильный стон или долгую гласную «э».

При этом специалисты отмечают, что они пока не способны воспроизвести полноценную речь, так как для этого нужны знания об артикуляции — совместной работе органов голосового аппарата для создания разных звуков. Плюс к этому, нужно знать о фонетике и речевом ритме родного языка жреца. Большой преградой является и то, что главная часть языка (органа) у мумии не была найдена, хотя эта мышца имеет серьезную роль в артикуляции.