ЗАМАНА - В Дагестане усилили контроль на госграницах из-за коронавируса

В Дагестане усилили контроль на госграницах из-за коронавируса

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24 января, 2020. Пятница 15:10
В Дагестане усилили контроль на госграницах из-за коронавируса

В РД повысили контроль над санитарно-карантинный в международных пунктах пропуска через государственную границу. Такое решение принято для устранения опасности распространения смертельного коронавируса, передает ИА REGNUM 24 января в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану.

В Дагестане усилили контроль на госграницах из-за коронавируса
Общество

Контроль повышен в аэропорту и в морском торговом порту Махачкалы, плюс в автомобильном переходе Яраг-Казмаляр. С тепловизионным оборудованием специалисты проверяют  приезжающих пассажиров на болезнь смертельной инфекцией из Китая.

Также созданы правила для гостей республики, о мерах защиты от вируса. Они находятся на пунктах регистрации, в зоне выхода на посадку, в зале прилета, на информационном стенде СКП, информационных экранах аэропорта. Ранее мы писали, что В Ухане строят спецбольницу для заразившихся смертельным коронавирусом. В Китае из-за вируса изолировали два города.  Число жертв китайского вируса выросло в два раза. В данный момент многие страны ограничили авиасообщение с Китаем, Россия в их числе.

 

 

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