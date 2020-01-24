Дагестанский ученый-физик получил грант Президента России

Уроженцу из Дагестана, ученому-физику Зауру Алисултанову вручили грант Президента РФ. Об этом сообщает РИА «Дагестан», ссылаясь на Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН.

Списки победителей конкурса 2020 года на право получения грантов Президента РФ для кандидатов и докторов наук, можно посмотреть на сайте Совета по грантам Президента Российской Федерации. Так, самый молодой доктор наук в РФ стал обладателем гранта Президента РФ. Он защитил проект«Неэрмитовы вейлевские фермионы типов III и IV: исследование природы спектров, термодинамики и транспорта». Выдача грантов Президента РФ осуществляется на два года, их размер зависит непосредственно от того, какой конкурс был выбран. Кандидаты наук, которые стали обладателями гранта, получают каждый год по 600 тысяч рублей, доктора – миллион рублей.