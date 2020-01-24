Для роддома, где оказывают услуги мамам и младенцам, такое состояние дел недопустимо.
Роддом в Кизилюрте совсем скоро откроет свои двери после тщательной дезинфекции помещений
- Автор Мадина
- 24 января, 2020. Пятница 10:01
Администрация министерства здравоохранения РД стала инициатором дезинфекции роддома после поступления положительных результатов смывов, которые указали, что в учреждении имеются опасные бактерии, способные вызвать болезнь.
Для роддома, где оказывают услуги мамам и младенцам, такое состояние дел недопустимо.
Дезинфекция продлится 13 дней, после чего роддом возобновит свою работу.
Последнее от Мадина
- Путин назначил Орешкина своим помощником
- В Ухане строят спецбольницу для заразившихся смертельным коронавирусом
- Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
- Дорогу Шабдух – Ичичали открыли в Гумбетовском районе после капремонт
- Обсуждены вопросы строительства канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала»