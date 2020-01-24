ЗАМАНА - Роддом в Кизилюрте совсем скоро откроет свои двери после тщательной дезинфекции помещений

Роддом в Кизилюрте совсем скоро откроет свои двери после тщательной дезинфекции помещений

Автор
24 января, 2020. Пятница 10:01
Роддом в Кизилюрте совсем скоро откроет свои двери после тщательной дезинфекции помещений

Администрация министерства здравоохранения РД стала инициатором дезинфекции роддома после поступления положительных результатов смывов, которые указали, что в учреждении имеются опасные бактерии, способные вызвать болезнь.

Роддом в Кизилюрте совсем скоро откроет свои двери после тщательной дезинфекции помещений
Общество

Для роддома, где оказывают услуги мамам и младенцам, такое состояние дел недопустимо.

Дезинфекция продлится 13 дней, после чего роддом возобновит свою работу. 

 

Прочитано 34 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top