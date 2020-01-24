От имени руководителя Гумбетовского района Хаджимурада Магомедова его зам Магомед Карагишиев вырази слова благодарности всем, кто речами и поступками способствовали ремонту трассы. Подробнее можно прочитать тут.
Дорогу Шабдух – Ичичали открыли в Гумбетовском районе после капремонт
- Автор Мадина
- 24 января, 2020. Пятница 09:57
Недавно в Гумбетовском районе прошла торжественная церемония открытия трассы Шабдух – Ичичали после ее модернизации.
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