Регулярные очистные работы проходят довольно-таки часто, но всё равно каждый раз из канала выгружается огромное скопление бытового и строительного мусора.
Проблемы создаёт и массовая застройка территории, которая прилегает к береговой линии. Мало того, что сама застройка это нарушение Водного и Градостроительного кодексов, так ещё и недальновидные граждане выбрасывают ТКО и ненужную бытовую технику в непосредственно сам канал.
Отметим, что вода из КОРа требуется для технических нужд Махачкалы.
Все работы по очистке будут завершены до конца этой недели.