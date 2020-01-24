ЗАМАНА - В Махачкале очищают от мусора Канал им. Октябрьской революции

В Махачкале очищают от мусора Канал им. Октябрьской революции

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24 января, 2020. Пятница 09:00
В Махачкале очищают от мусора Канал им. Октябрьской революции В Махачкале очищают от мусора Канал им. Октябрьской революции В Махачкале очищают от мусора Канал им. Октябрьской революции В Махачкале очищают от мусора Канал им. Октябрьской революции В Махачкале очищают от мусора Канал им. Октябрьской революции

С 22 января 2020 года дирекция канала имени Октябрьской революции снова начала комплекс санитарных работ. Об этом сообщают "Махачкалинские известия".

В Махачкале очищают от мусора Канал им. Октябрьской революции
Общество

Регулярные очистные работы проходят довольно-таки часто, но всё равно каждый раз из канала выгружается огромное скопление бытового и строительного мусора.

Проблемы создаёт и массовая застройка территории, которая прилегает к береговой линии.  Мало того, что сама застройка это нарушение Водного и Градостроительного кодексов, так ещё и недальновидные граждане выбрасывают ТКО и ненужную бытовую технику в непосредственно сам канал.

Отметим, что вода из КОРа требуется для технических нужд Махачкалы.

Все работы по очистке будут завершены до конца этой недели.

 

 

 

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