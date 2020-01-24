В Махачкале очищают от мусора Канал им. Октябрьской революции

С 22 января 2020 года дирекция канала имени Октябрьской революции снова начала комплекс санитарных работ. Об этом сообщают "Махачкалинские известия".

Регулярные очистные работы проходят довольно-таки часто, но всё равно каждый раз из канала выгружается огромное скопление бытового и строительного мусора.

Проблемы создаёт и массовая застройка территории, которая прилегает к береговой линии. Мало того, что сама застройка это нарушение Водного и Градостроительного кодексов, так ещё и недальновидные граждане выбрасывают ТКО и ненужную бытовую технику в непосредственно сам канал.

Отметим, что вода из КОРа требуется для технических нужд Махачкалы.

Все работы по очистке будут завершены до конца этой недели.