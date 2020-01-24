По словам Гаджимагомедова, этому объекту нужны немалые капиталовложения, и, как следствие, финансирование не может осуществляться согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отметим, что благодаря данному проекту отремонтировали главную часть объектов улично-дорожной сети города.
Для того, чтобы реконструировать главную магистраль Махачкалы общей протяженностью 6,5 километра проведут работы, связанные с заменой инженерных сетей, капитальным ремонтом дороги, предусматривающим расширение, создание разделительной полосы и зеленых зон.
Все работы окончательно завершатся к концу 2022 года.