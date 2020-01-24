Проспект Имама Шамиля реконструируют до конца 2022 года

В Махачкале накануне прошло совещание, на котором обсуждались вопросы реконструкции центрального проспекта столицы республики, а именно — проспекта Имама Шамиля. Мероприятие прошло под руководством Первого зампреда Правительства РД Гаджимагомеда Гусейнова. Об этом сообщает издание "Махачкалинские известия"

По словам Гаджимагомедова, этому объекту нужны немалые капиталовложения, и, как следствие, финансирование не может осуществляться согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отметим, что благодаря данному проекту отремонтировали главную часть объектов улично-дорожной сети города.

Для того, чтобы реконструировать главную магистраль Махачкалы общей протяженностью 6,5 километра проведут работы, связанные с заменой инженерных сетей, капитальным ремонтом дороги, предусматривающим расширение, создание разделительной полосы и зеленых зон.

Все работы окончательно завершатся к концу 2022 года.