Отметим, что в 2019 году в соответствие с проектом "Мой Дагестан - моя вода" городу Кизляр выделили 113 млн рублей на модернизацию городского водоснабжения.
Подробную информацию читайте на официальном сайте ТАСС.
Власти города Кизляр направят 415 млн рублей на совершенствование городской системы водоснабжения в 2020 году согласно республиканской программе "Мой Дагестан - моя вода", сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу мэрии города.
Отметим, что в 2019 году в соответствие с проектом "Мой Дагестан - моя вода" городу Кизляр выделили 113 млн рублей на модернизацию городского водоснабжения.
Подробную информацию читайте на официальном сайте ТАСС.
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