ЗАМАНА - В Кизляр направят 415 млн рублей на модернизацию системы водоснабжения

В Кизляр направят 415 млн рублей на модернизацию системы водоснабжения

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23 января, 2020. Четверг 17:00
В Кизляр направят 415 млн рублей на модернизацию системы водоснабжения

Власти города Кизляр направят 415 млн рублей на совершенствование городской системы водоснабжения в 2020 году согласно республиканской программе "Мой Дагестан - моя вода", сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу мэрии города.

В Кизляр направят 415 млн рублей на модернизацию системы водоснабжения
Общество

 

Отметим, что в 2019 году в соответствие с проектом "Мой Дагестан - моя вода" городу Кизляр выделили 113 млн рублей на модернизацию городского водоснабжения.

Подробную информацию читайте на официальном сайте ТАСС.

 

 

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