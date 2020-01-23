ЗАМАНА - Путин назвал Холокост общей трагедией России и Израиля

Путин назвал Холокост общей трагедией России и Израиля

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23 января, 2020. Четверг 14:02
Путин назвал Холокост общей трагедией России и Израиля

Холокост — остается общей трагедией для России и Израиля, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, когда встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином, передает ТАСС 23 января.

Путин отметил, что Россия крайне сильно пострадала от нацистов. 40% убитых немецкими нацистами евреев были гражданами СССР. Холокост — наша общая трагедия, подчеркнул Владимир Путин. Президент Израиля заметил, что нет точного ответа, где заканчивается антисемитизм. На это Владимир Путин ответил, что известно: "Заканчивается Освенцимом". Владимир Путин призывает не допускать подобного в будущем.

Президент России посетил Израиль в связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дня памяти жертв Холокоста.

 

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