Путин отметил, что Россия крайне сильно пострадала от нацистов. 40% убитых немецкими нацистами евреев были гражданами СССР. Холокост — наша общая трагедия, подчеркнул Владимир Путин. Президент Израиля заметил, что нет точного ответа, где заканчивается антисемитизм. На это Владимир Путин ответил, что известно: "Заканчивается Освенцимом". Владимир Путин призывает не допускать подобного в будущем.
Президент России посетил Израиль в связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дня памяти жертв Холокоста.