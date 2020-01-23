Современные скверы построят в 2020 году в четырёх сёлах и посёлках Кировского района Махачкалы, так как будет реализовываться национальный проект "Жильё и городская среда" в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Будут два населённых пункта, где скверы появятся впервые, сообщил источник, ссылаясь на помощника главы Кировского района Махачкалы Гянжеви Гаджибалаева.

Согласно предоставленной им информации, администрация района обсудит планы по созданию скверов с населением, с целью того, чтобы мнения жителей были учтены.

Он добавил, что в минувшем году в Кировском районе Махачкалы благоустроили два сквера.

Национальный проект "Жильё и городская среда" рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из бюджетных и внебюджетных источников превышает 1 трлн рублей.

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