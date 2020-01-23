Рамзан Кадыров отреагировал на заявление Путина о «группах смерти»

Рамзан Кадыров напомнил ужасы от последствий "групп смерти": дети брались за руки и прыгали с высоток, пили отраву, вешались. Как он отметил, в Чеченской республике с подобными группами борьба шла с самого их создания. Он поделился, что в борьбе с "группами смерти" в Чечне привлекали спортивные и молодежные организации, творческих людей, СМИ и представителей духовенства.

При этом Кадыров подчеркнул, что еще рано терять бдительность. Воспитательную работу с подростками нужно вести системно и строго.

Ранее мы писали, что Владимир Путин прокомментировал печально известные "группы смерти". Прочитать можно тут.