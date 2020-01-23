Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить

Государственный совет Удмуртской Республики добавил в Государственную думу законопроект, по которому многодетным отцам позволят выходить на пенсию до срока.

Стоит напомнить, что в РФ повысили пенсионный возраст. Повышение идет постепенно — каждый год с шагом в один год, пока не дойдет до финального показателя 65 и 60 лет соответственно для мужчин и женщин.

В законопроекте, представленном удмуртскими политиками, написано , что для смягчения последствий пенсионной реформы, по инициативе президента РФ Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была включена возможность выхода на пенсию до срока. Основная цель предложенного законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста и для многодетных мужчин.