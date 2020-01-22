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Яндекс проведет олимпиаду "Я люблю математику"
- Автор Мадина
- 22 января, 2020. Среда 16:17
Олимпиада пройдет в целях популяризации точных наук и улучшения интереса учеников школ одним из самых серьезных и непростых школьных предметов.
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