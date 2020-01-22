ЗАМАНА - Яндекс проведет олимпиаду "Я люблю математику"

Яндекс проведет олимпиаду "Я люблю математику"

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22 января, 2020. Среда 16:17
Яндекс проведет олимпиаду &quot;Я люблю математику&quot;

Олимпиада пройдет в целях популяризации точных наук и улучшения интереса учеников школ одним из самых серьезных и непростых школьных предметов.

Яндекс проведет олимпиаду "Я люблю математику"
Общество

Отличный уровень знания математики – это замечательная возможность ребенку достигать успехов в цифровом мире.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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