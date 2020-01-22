Комитет по архитектуре и градостроительству Дагестана внес предложения по расходованию гранта
- Автор Мадина
- 22 января, 2020. Среда 16:30
В Министерство экономики развития РД все еще приходят идеи по применению средств федерального гранта в размере больше 1,2 миллиарда рублей, выделенного Дагестану Правительством России за результативную деятельность руководства.
Предложения идут от общественных организаций, органов местного самоуправления, министерств и ведомств, физических и юридических лиц. Подробнее можно прочитать тут.