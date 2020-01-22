ЗАМАНА - Комитет по архитектуре и градостроительству Дагестана внес предложения по расходованию гранта

Комитет по архитектуре и градостроительству Дагестана внес предложения по расходованию гранта

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22 января, 2020. Среда 16:30
Комитет по архитектуре и градостроительству Дагестана внес предложения по расходованию гранта

В Министерство экономики развития РД все еще приходят идеи по применению средств федерального гранта в размере больше 1,2 миллиарда рублей, выделенного Дагестану Правительством России за результативную деятельность руководства.

Комитет по архитектуре и градостроительству Дагестана внес предложения по расходованию гранта
Общество

Предложения идут от общественных организаций, органов местного самоуправления, министерств и ведомств, физических и юридических лиц. Подробнее можно прочитать тут.

 

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